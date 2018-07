Tunisie: Les Tunisiens au rendez-vous

Vendredi après-midi, on a assisté à l'une des plus longues files d'attente devant la Cité des sciences. Tous se sont déplacés pour admirer l'éclipse lunaire et mieux appréhender le monde astronomique. «Nous voulons que cet événement soit une fête pour les Tunisiens. Nous sommes très heureux et fiers de voir autant de monde», nous a déclaré le chargé de presse, Hassen Tahri. Car en plus de l'alignement de la Lune, la Terre et du Soleil, Mars se trouvait au plus près de la terre. Une conjonction de phénomènes qui a ravi les âmes curieuses.

Les enfants ainsi que leurs parents n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Des ateliers sur les sciences, la physique et la chimie étaient organisés, expliquant plusieurs phénomènes naturels, dont la réfraction de la lumière blanche, le cycle lunaire ou encore le fonctionnement du corps humain. Ainsi, on a pu en apprendre plus sur l'espace à travers des planètes en carton disposées dans un stand où on expliquait aux visiteurs le cycle planétaire avec des outils simples et des expériences ludiques.

Des télescopes étaient également mis à la disposition des visiteurs qui pouvaient voir les planètes Vénus, Jupiter et Saturne. Le tout couronné par un spectacle musical et théâtral, avec le violoniste Mohamed Gharbi et une pièce de théâtre dédiée aux enfants sur le thème de l'espace.

Comment expliquer l'éclipse lunaire ?

Le moment était propice pour plus d'éclairage sur ce qui se passe lors de l'éclipse lunaire. Dr Naoufel Ben Maâouia, directeur du centre de l'espace, a expliqué à l'aide d'images et de vidéos plusieurs phénomènes astrologiques. L'éclipse lunaire se produit lors de l'alignement de la Lune, de la Terre et du Soleil. Elle se produit plus souvent que l'éclipse solaire qui a lieu en plein jour. On parle par contre d'une éclipse lunaire lorsque la lune reste dans l'ombre de la terre pendant quelques minutes au cours desquelles nous ne pouvons plus l'apercevoir.

Fait important à notifier : les observateurs peuvent voir l'éclipse lunaire en toute sécurité et sans avoir besoin de se protéger les yeux. «En une année, on assiste au minimum à deux éclipses lunaires. Mais celle que nous avons eu l'occasion de voir ce soir est la plus longue de notre siècle», a-t-il expliqué. La Lune qui rentre peu à peu dans la pénombre puis dans l'ombre avant d'en sortir fait refléter la couleur rougeâtre qui a suscité l'admiration mais aussi l'interrogation des profanes. Il s'agit de la couleur déviée par l'atmosphère terrestre.

C'est à partir de 17h15 que la Lune est entrée dans la pénombre. Quelques heures après, nous avons pu observer la totalité de l'éclipse jusque tard dans la nuit. Une soirée exceptionnelle qui restera dans les annales.