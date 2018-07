Sénégal: Youssouf Sabaly recalé à la visite médicale au Napoli

Retournement de situation dans le dossier Youssouf Sabaly ! Le défenseur des Girondins de Bordeaux ne signera pas au Napoli. Selon divers médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport et Radio Kiss Kiss Napoli, le transfert de l'international sénégalais à Naples a capoté.

Repoussée une première fois pour attendre la présence d'un spécialiste, la visite médicale n'a pas été concluante, à cause d'un problème au genou du Sénégalais de 25 ans. Blessé depuis un mois et la Coupe du Monde en Russie avec le Sénégal, le latéral droit n'a pas satisfait la visite médicale auprès du staff napolitain. Une IRM demandée par Naples, repoussée dans un premier temps, n'a pas été concluante.

Le président De Laurentiis a confirmé cette mauvaise nouvelle pour Youssouf Sabaly et son entourage. Le joueur va donc rentrer à Bordeaux pour soigner son genou et effectuer une reprise progressive avec le groupe de Gustavo Poyet. Du côté de Bordeaux, on dément un échec à la visite médicale, et l'on évoque une manœuvre pour faire baisser le prix. Le joueur a passé une IRM avant de partir pour Naples qui n'a révélé aucun problème, et Bordeaux assure que le médecin de Naples est... en vacances, ce qui rajoute du flou à la situation. D'après les examens passés par Sabaly à Bordeaux le latéral serait en capacité de reprendre entre le 16 et le 30 août

Toujours à la recherche d'un latéral droit, le club partenopeo devrait se rabattre sur la piste Santiago Arias. Le défenseur colombien du PSV Eindhoven était déjà dans les petits papiers des dirigeants napolitains, le président Aurelio De Laurentiis annonçant même son arrivée prochaine.