Sénégal: BFEM - 60 admis d'office dans 2 centres de Matam

"Les résultats enregistrés sont probants vu le nombre d'amis d'office et ceux qui vont au second tour. Si on fait le calcul, on se rend compte que ce n'est pas mal", a de son côté jugé Talibouya Diédhiou, président du jury de Matam 2.

A Matam 1, sur les 155 candidats régulièrement inscrits, 153 ont composé et parmi eux, 35 candidats ont réussi d'office, alors que 53 autres sont autorisés à subir les épreuves du second tour.

Matam, 28 juil. (APS) - Soixante candidats des centres d'examen Matam1 et Matam 2 ont été déclarés admis d'office au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), au second tour duquel vont participer 143 autres candidats, a appris l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.