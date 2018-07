Tunisie: Willy William transforme l'amphithéâtre en boîte de nuit

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Sur le plan artistique, la soirée était un fiasco. Willy William, dont on reconnaît les qualités de chanteur et d'allumeur de salle, n'a pas pris la peine de se faire accompagner par des musiciens, il s'est contenté tout juste d'une console pour faire du bruit plutôt que de la musique. Encore une fois, les programmateurs n'ont pas exigé la présence d'un orchestre aussi réduit soit-il. Par ailleurs, cette soirée n'était pas du tout rentable.

Willy William, producteur de musique et compositeur franco-mauricien, est très en vogue actuellement. Il a commencé sa carrière musicale au sein du groupe «Collectif Métissé». Ce groupe lui a donné plus de visibilité pour sa carrière solo. Il se fait connaître du grand public avec la sortie de son premier single «Te Quiero», un grand succès dont le clip a dépassé les 20 millions de vues sur Youtube.

Chez Willy William les courants latinos et africains se réunissent dans le plaisir de frénésies où tous les rythmes se mêlent pour un parfait empilement sonore qui provoque l'enthousiasme et le défoulement total.

