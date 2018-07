Tunisie: Une certification qui exige une bonne gouvernance

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

En acceptant de modifier et adapter les critères de son audit à une agence de voyages, Cristal international standards fait aujourd'hui de TTS agence réceptive la première agence au monde à recevoir la certification de sécurité Cristal « Security Check». La cérémonie de remise de la certification a eu lieu au siège de TTS, en la présence de MM. Karim Milad, P.-d.g. du groupe TTS, Abdessattar Badri, DGA de TTS agence de voyages réceptive, Dr Chaker Heni, directeur du bureau Cristal international standards en Tunisie et M. Jabeur Ben Attouch, président de la Ftav.

Fait remarquable, la certification de sécurité obtenue par TTS est une première, dans la mesure où l'agence Cristal international standards est bien plus spécialisée dans les audits de sécurité des hôtels. Parmi ses clients, figurent plusieurs enseignes prestigieuses internationales, telles que Four Seasons, Sheraton, Marriott, Corinthia hôtels, Iberostar hôtels & Resorts, Radisson hôtels et en Tunisie, TTS Hotels, la chaine Marhaba et les hôtels de la chaîne Golden Tulip.

Cristal international standards fournit un logiciel spécifique et un service d'audit pour plus de 80 des meilleures chaînes hôtelières dans le monde afin de les aider à respecter les normes internationales aux différents endroits du globe.

Prenant tout de suite conscience des difficultés, dont les risques sécuritaires allaient affecter le secteur, TTS a très tôt entrepris les démarches nécessaires pour se doter des outils les plus efficaces afin d'assurer la sécurité de ses clients qui s'inscrit dans une démarche globale de satisfaction de ses clients et de ses partenaires.

