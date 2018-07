Tunisie: Un comité provisoire intronisé

Le président du club, Hafedh Allani, a mis fin à l'attente des supporters en annonçant les noms des membres de ce comité provisoire en attendant le comité indépendant qui aura pour mission d'assurer les prochaines élections. Malgré cette initiative, certaines contestations de la part du public aghlabide sont exprimées.

Certains fans estiment que le président du club n'a plus le droit de diriger le club, vu le nombre de démissions et le flou des différentes dépenses du club, ce qui confondra la fiabilité du rapport financier. En revanche, d'autres supporters estiment que ce choix redonnera plus de confiance au groupe et permettra de consolider les efforts pour sortir du doute qui s'est installé dans le club depuis la fin de la saison écoulée.

La mission du comité ne sera certes pas facile, mais les Aghlabides doivent rebondir et aider le staff technique à continuer son travail dans les meilleures conditions. Ces membres doivent regagner la confiance des Laâouichi, Sassi et Bouchniba par un accord favorable pour reprendre les entraînements dans les plus brefs délais. Pour sa part, le Guinéen Traoré a porté plainte pour exiger ses arriérés. Les Aghlabides doivent trouver un compromis avec le joueur pour éviter les conséquences administratives et financières probables.

Renforts: la légion étrangère

La recherche de joueurs se poursuit. Le manager général Ameur Derbal est en pourparlers avec des joueurs de L1 pour renforcer les protégés de Ben Romdhane. Au cours du stage de Sousse, certains étrangers ont fait leur apparition dans la formation aghlabide pour essayer de convaincre le staff technique de leurs qualités. Il s'agit de l'attaquant guinéen Yahya et du défenseur algérien Bazzez. Le coach n'est pas pressé d'évaluer les qualités de ces joueurs.

D'autres joueurs issus de clubs divisionnaires ont attiré l'attention par leurs qualités, mais ils ont besoin de retouches pour s'habituer au rythme des rencontres de L1. Les supporters sont optimistes pour revoir des éléments divisionnaires briller comme c'était le cas au cours des années précédentes pour Laâouichi, Chatbri, Abdi et autres.