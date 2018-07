Afrique de l'Ouest: Coopération économique - Les hommes d'affaires ivoiriens invités à investir au Burkina Faso

Le Premier ministre Paul Kaba Tiéba a, en outre, rassuré que son pays a mis en place une stratégie de développement qui repose sur le secteur privé. Cela, à travers des mesures et réformes incitatives. Telles que la réduction du délai de création d'entreprise en 24 heures ; la réduction du capital minimum sociétal qui est passé de 100.000 Fcfa à 5.000 Fcfa ; la révision du code minier ; la révision du code d'investissement et l'amélioration de l'environnement des affaires.

«Il n'est pas normal qu'au Burkina Faso où une région produit à peu près 87.000 tonnes de tomate et cette production n'est pas transformée. Il n'y a non plus de chambre froide pour la conservation. Cela fait que les importateurs spéculent pour l'acheter à vil prix aux paysans. Il en est de même pour l'oignon. Voilà des secteurs où vous pouvez investir soit dans la transformation, la conservation et le transport, dans l'intérêt des populations. Il y a aussi quelque chose à faire dans le domaine du numérique. Venez investir dans l'énergie. Nous sommes en sous capacité avec une production de 384 Mw. La demande croît de 15% chaque année. Il y a de la place pour investir. Vous êtes les bienvenus dans tous les secteurs. Venez investir au Burkina-Faso», a-t-il incité les hommes d'affaires ivoiriens.

C'était lors du Forum économique qui s'est tenu le 26 juillet, à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, en marge de la 7ème Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (Tac 7). Celui-ci avait réuni des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabè.

