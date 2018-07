Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Georges Philippe Ezaley fait le bilan de son mandat aux populations

«Nous sommes arrivés à la tête de la commune en 2013. Et nous avons assuré la gestion des insuffisances de ressources, la prise en compte d'une dette de 190 millions Fcfa vis-à-vis des prestataires, l'achèvement des projets en cours. Le constat d'énormes problèmes liés au foncier. La visite aux autorités, aux chefs des communautés et de villages. L'organisation du centenaire de la commune de Grand-Bassam, de la visite du Président Alassane Ouattara. Et il a fallu avoir des visites de travail avec des ministères (infrastructures, sports, culture, environnement), des structures telles que l'Ageroute, le Puir, l'Anasur, l'Onep ainsi qu'avec différents directeurs généraux pour arriver à des résultats. Ces résultats sont là, la réhabilitation de la rue Mockey, le bitumage de la rue de la morgue, la voie Irma terre rouge, la réhabilitation de la voie du cimetière, du pont du village de Mondoukou, du pont de la victoire, la gare routière, le relookage du centre de culture Jean Baptiste Mockey», a-t-il relevé.

