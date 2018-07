Burkina Faso: TAC - "La fourniture en carburant passera de 150 000 à 450 000 tonnes"

Il s'agit d'un accord de coopération dans le cadre du développement de l'économie numérique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour des échanges d'expériences et de formations et d'un accord en matière cinématographique qui permettra aux cinéastes des deux pays de tourner de part et d'autre leurs films dans les mêmes conditions que les nationaux. «Nous avons aussi signés deux conventions qui concernent les fonds dédiés à la jeunesse qui est de 100 millions F CFA par pays et à la femme avec un montant de 250 millions F CFA par partie», a noté le président du Faso.

Le mont Péko où vit une forte communauté burkinabè a aussi été une préoccupation pour les deux chefs d'Etat. «La partie ivoirienne a estimé que cette zone est une forêt classée et qu'il était important de la préserver. Nous avons décidé qu'avant la fin de l'année, nous puissions faire un recensement des Burkinabè qui y sont, de manière à trouver des solutions conformes à l'esprit de fraternité et d'intégration que nous souhaitons tous», a expliqué le président.

A propos, le chef de l'Etat burkinabè a soutenu que l'espoir est permis concernant le projet structurant de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. « Nous avons constaté que de part et d'autre des engagements sont pris pour 2019. Du côté burkinabè, entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des dispositions sont prises pour que nous puissions déjà démarrer une partie de l'autoroute», a-t-il signifié.

Le bilan de la 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est positif. L'annonce a été faite le vendredi 27 juillet 2018 à l'Aéroport international de Ouagadougou par le président Faso Roch Marc Christian Kaboré de retour de Yamoussokro.

De retour de son séjour de Yamoussokro, le vendredi 27 juillet 2018, le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a fait le bilan de sa participation à la 7econférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina.

