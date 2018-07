Tunisie: Haythem Jouini, la carte gagnante !

Expulsion du gardien de Kampala City, Lukwago, pour somme d'avertissements (89').

Kampala City : Lukwago (Ikara 90'+1)), Musana, Muwanga, Awanyi, Kizza, Saddam, Kirabira, Poloto, Mutyaba (Bukenya 55'), Okello et Kaddu (Obenchan 64').

EST : Ben Chérifia, Meskini (Mahmoud 76'), Rabii, Dhaouadi, Chammam, Coulibaly, Chaâlali, Bguir, Badri (Khénissi 80'), Mejri et Belaïli (Jouini 18').

Après la victoire remportée à domicile lors de la manche aller, les « Sang et Or » sont allés terminer le travail, hier sur la pelouse du Stade national Mandela où ils étaient les hôtes des Ougandais de Kampala City FC.

Les Ougandais avaient donné du fil à retordre aux hommes de Khaled Ben Yahia au match aller, particulièrement durant la première mi-temps, prenant l'avantage par deux buts avant que Badri ne réduise le score à la demi-heure du jeu. Bguir avait offert le but de l'égalisation trois minutes plus tard et il a fallu attendre la 81' pour voir Mejri signer le but de la victoire.

Tout cela pour dire que la mission des hommes de Khaled Ben Yahia ne s'annonçait pas de tout repos face à un adversaire qui sait faire de la résistance. Anis Badri et ses camarades l'ont appris à leurs dépens durant la première mi-temps. Une mi-temps durant laquelle les « Sang et Or » ont fait le jeu, créé beaucoup d'occasions, mais se sont opposés à une défense ougandaise bien en jambes.

Le joueur le plus dangereux était sans doute Anis Badri qui était à deux doigts d'ouvrir le score à la 9' quand sa balle a frôlé le montant droit du portier ougandais, Lukwago.

Dix minutes plus tard, le même Badri est revenu à la charge, mais son joli tir est dévié in extremis par le gardien de Kampala City (19').

Une action dangereuse survenue au même moment où Khaled Ben Yahia était contraint de remplacer Belaïli, blessé, par Jouini. Un mal pour un bien puisque le changement du score est venu des pieds de Haythem Jouini. Servi dans le dos des défenseurs par Chaâlali, Jouini dribbla un défenseur avant de lober le gardien et mettre la balle dans les filets (41').

Quelques frayeurs, par-ci par-là...

Grâce à l'avantage donné par Haythem Jouini, les « Sang et Or » ont pu regagner les vestiaires à la mi-temps l'esprit tranquille. Il faut avouer qu'ils le doivent aussi à Moez Ben Chérifia qui a effacé un but devant Kizza (45'+1).

Et à vrai dire, la charnière centrale s'est montrée flottante par moments à cause des erreurs commises par Chamsseddine Dhaouadi. Des erreurs qui auraient pu être fatales pour l'équipe, à l'image d'une autre défaillance du même joueur devant Saddam dont le tir a heureusement ricoché sur le poteau (71').

Et si la défense s'est montrée flottante par moments, l'attaque, elle, a assuré. En témoigne l'accélération de Badri une minute plus tôt sur le couloir gauche avant de servir sur un plateau Mejri dont la balle a fini sa course dans le petit filet (70').

Bref, les « Sang et Or » ont ramené une précieuse victoire de Kampala face à un adversaire qui sait faire de la résistance.

Entré en cours de jeu en remplacement de Belaïli, blessé, Haythem Jouini a fait la différence en offrant le but de la victoire aux siens. Badri, Mejri et même Belaïli ont contribué à ce succès en donnant du fil à retordre à la défense de Kampala City FC.

La défense et Chamseddine Dhaouadi en particulier doivent, eux, revoir leur copie.