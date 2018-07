Tunisie: Une nouvelle culture d'entreprise

L'absence de retour sur investissement résultant de l'obligation de réduction des charges pour demeurer concurrentiel n'a pas fait fléchir la décision de TTS d'opter pour une stratégie basée sur la sécurité du client.

Malgré la complexité de la gestion de la sécurité de ses trois grands parcs de véhicules, sis à Sousse, Hammamet et Djerba, et de ses trois succursales, qui entre arrivées, départs, excursions et circuits, projettent de transporter plus d'un million de personnes en 2018, la certification au niveau des trois parcs a été une réussite dès le premier audit avec un score de 81%. «Le fait que TTS obtienne sa certification dès le premier audit prouve la valeur du travail préalablement accompli en interne avant l'intervention de Cristal», a précisé à cet effet Dr Chaker Heni, directeur de Cristal international en Tunisie.

L'idée est donc de continuer à hausser toujours plus le niveau de la qualité des prestations, véritable valeur ajoutée, qui constitue un atout commercial majeur. Le groupe TTS a misé sur la sécurité au niveau de ses différentes entités, en commençant par TTS Hotels, sa propre chaîne hôtelière suivie par TTS Transport. Il est à noter qu'au sein du groupe, le contrôle de la sécurité est une fonction support grandissante dans tous les établissements et particulièrement dans le secteur touristique.

«Si on veut regagner la confiance des clients internationaux, faire revenir tous les tour-opérateurs internationaux et booster ainsi le tourisme tunisien, hôtels et agences doivent effectivement se conformer aux normes et règles internationales de sécurité», a déclaré M. Karim Milad, lors de la cérémonie.