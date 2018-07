Algérie: Préinscriptions universitaires - Près de 75% des nouveaux bacheliers inscrits

Alger — Près de 75% des nouveaux bacheliers ont procédé aux préinscriptions universitaires depuis le lancement de la plate-forme électronique jeudi dernier et qui se poursuivront jusqu'à samedi 00h.

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers se poursuivront jusqu'à samedi à 00h selon les délais fixés, a déclaré à l'APS une source du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précisant que "205.908 nouveaux bacheliers sur un total de 276 391 se sont inscrits sur la plate-forme nationale, soit un taux de 74,50%". Le nombre global des nouveaux bacheliers ayant accédé à la plate-forme nationale s'élève à "257.973 étudiants, soit un taux de 93,34%". Ce nombre inclut les bacheliers inscrits et non inscrits.

Les étudiants qui ne se sont pas inscrits peuvent le faire avant la fermeture de la plate-forme, a indiqué la même source, ajoutant que "dans le cas où le délai est dépassé, les nouveaux bacheliers peuvent s'inscrire, dimanche et lundi, délai prévu pour l'opération de validation qui suit les préinscriptions". Pour ce qui est du choix des filières, une deuxième chance est accordée aux étudiants n'ayant pas fait leur choix, et ce avant le lancement de l'opération d'orientation.

Plus de 65.000 étudiants ont accédé la plateforme consacrée à cette opération, et ce, depuis son ouverture, à travers tout le pays, tandis que plus de 3.500 étudiants s'y étaient inscrits. Les préinscriptions seront validées entre le 29 et 30 juillet, permettant également aux nouveaux bacheliers de modifier leur précédente fiche de vœux pour être réorientés conformément à la seconde fiche de vœux. Les résultats des affectations seront annoncés en ligne le 7 août soir après le traitement des choix dans la période du 31 juillet au 07 août.

La deuxième étape des préinscriptions, de réorientations, de concours et d'entretiens pour les domaines concernés aura lieu entre le 08 et 12 août. À ce propos, les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l'établissement d'accueil et passer un entretien. Il s'agit des écoles supérieures d'enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication).

Les cas d'échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l'orientation seront connus le 16 août. La plateforme consacrée à l'hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre. La phase de traitement des cas exceptionnels, par les établissements de l'enseignement supérieur, et de réouverture des plateformes consacrées à l'hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 02 et le 16 septembre, dernier délai des inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2018-2019.

Pour rappel, le dernier délai des inscriptions définitives a été fixé au 16 septembre 2018.