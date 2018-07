Tunisie: Le résultat sans la manière !

Formations

ESS : Krir, Kechrida, Abderrazak, Jemal, Boughattas, Trabelsi, Aouadhi, Hannachi, Brigui (Chermiti 45'), Msakni (B.Belgacem 54'), Marei (B.Ouannes 87')

Mbabane : Matabela, Siwé, Indaba, Makrich, Mandala, Renilico, Ndolovi, Toni, Stanley, Tegwayo, Macwili

Buts ESS : Hannachi (21'), B. Belgacem (73')

Avertissement ESS : Msakni

La brillante victoire ramenée de Swaziland a eu pour effet de hausser le seuil des attentes du public de l'Etoile pour la confrontation de vendredi soir face à Mbabane Swallows. En effet, la victoire synonyme de qualification en quarts de finale de la C1 était donnée quasi acquise, mais on espérait une confirmation en matière de qualité de jeu et de densité technico-tactique afin de rassurer une frange importante des supporters étoilés sceptiques quant aux prédispositions actuelles de leur équipe et la qualité de l'effectif mis à la disposition de Chiheb Ellili.

Cependant, les fans du club sahélien sont restés sur leur faim et ont même été déçus par la prestation globale mitigée de leur équipe et du rendement individuel méconnaissable de certains éléments, à l'instar de Brigui, Msakni et Marei qui étaient hors du coup allant jusqu'à exaspérer le public présent : le premier par ses déchets techniques et son indiscipline tactique et comportementale puisqu'il s'est permis de prendre l'initiative de tirer un penalty qu'il a raté d'ailleurs -- lui qui n'est pas considéré comme un spécialiste en la matière. Le deuxième par sa nonchalance ahurissante et son jeu transparent a lourdement freiné les manœuvres de ses coéquipiers. L'attaquant égyptien, quant à lui, n'arrive toujours pas à trouver ses marques et à jouer efficacement son rôle de joueur de «box», multipliant les ratages et les mauvais placements. Et, pourtant, les coéquipiers de Jemal ont dominé la première période de bout en bout face à un adversaire tout juste moyen-s'appuyant notamment sur un couloir droit particulièrement en verve où Kechrida a brillé de mille feux par ses chevauchements et ses montées, et où Hannachi a été très en vue par ses appels de balle et ses relais justement avec Kechrida. En effet, les Étoilés ont annoncé la couleur dès la 6' quand ce dernier a offert un «caviar» à Brigui totalement démarqué dans la surface de réparation, mais il a bizarrement raté l'aubaine.

La même séquence s'est reproduite cinq minutes avec autant de maladresses de la part du n°8 de l'Etoile. Hannachi, lui aussi, a joué de malchance à la 16' en voyant sa déviation de la tête passer légèrement à côté du montant droit. Le premier tournant de la rencontre a eu lieu à la 21' par le biais du tandem Aouadhi-Hannachi quand le premier a lancé en profondeur son ancien coéquipier au CSS qui n'a pas trouvé beaucoup de peine pour marquer le 1er but en faveur de ses coéquipiers.

La domination des protégés de Chiheb Ellili s'est poursuivie sur la même cadence quand le tir de Msakni a heurté la transversale à la 35'. La seule et unique occasion des visiteurs a eu lieu à la 42'quand Krir a dû sortir la grande parade pour dévier en corner le tir puissant de Stanley. Lors de l'ultime minute de cette première période, Brigui a été crocheté dans la surface de réparation obtenant ainsi un penalty logique qu'il a raté en voyant son tir heurter le menton gauche.

Baisse de régime !

La seconde période a été nettement moins intéressante de la part des Etoilés qui ont dû faire face à des Swazilandais, auteurs d'un relatif sursaut d'orgueil mais sans réussite.

En effet, à la 54', un tir puissant de la part de Ndolvo est passé au-dessus de la transversale.La riposte des Etoilés a eu lieu à la 73' quand Marei a raté sa pichenette suite à une passe lumineuse de la part de l'inamovible Kechrida. La 89' a apporté du nouveau pour les Sahéliens puisque B.Belgacem a été lancé en profondeur par une diagonale de Aouadhi et est allé battre le portier adverse.

Chiheb Ellili: «Manque de réussite et de pondération»

Au final, les protégés de Chiheb Ellili ont réussi leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions,mais pour aspirer à jouer les premiers rôles, bien des choses sont à revoir puisque le plus dur reste à venir dans cette épreuve.

Le coach étoilé s'est d'ailleurs montré clair à ce sujet : «Je dois avouer que nous avons fourni une prestation moins convaincante par rapport au match aller. A cet effet,le résultat acquis à Swaziland a marqué les esprits, d'où cette prestation en demi-teinte.On a voulu sceller le sort du match prématurément, mais on a manqué de réussite et de pondération».