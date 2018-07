Tunisie: Entre rupture et continuité

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Enfin, en dépit du fait que le CA lui a proposé un contrat plus que correct, pour ne pas dire une proposition alléchante, le défenseur central Seïf Tka a pris tout le monde de court et à mis les voiles. Destination, un club de D2 française, quoique le joueur soit aussi sollicité sur le marché tunisien ! Rappelons à ce sujet que le CA a satisfait toutes ses exigences ces derniers jours. Mais le désormais ex-défenseur clubiste a choisi une tout autre voie.

