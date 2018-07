Burkina Faso: Le procès du putsch raté suspendu deux semaines

Sous le regard des présidents Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, les ministres… Plus »

Selon maître Bali Baziemo, l'ex-avocat de l'adjudant-chef major Eloi Badiel, présenté comme le chef des opérations durant l'arrestation des autorités de la transition, le plus important est que chaque accusé est enfin libre de donner sa version, et c'est au tribunal de trancher.

Au Burkina Faso, le procès du coup d'Etat manqué est suspendu pour deux semaines. Après un mois, ce sont 27 accusés qui sont passés devant le tribunal pour donner leur version des faits et se défendre. Il reste encore plusieurs militaires et civils à interroger sur leur participation au putsch manqué qui a fait 13 morts.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.