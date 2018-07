Afrique: Coupe de la CAF - L'USM Alger plus que jamais proche des quarts

L'USM Alger accueille les Rwandais de Rayon Sport, ce dimanche dans un match comptant pour la quatrième journée de la Coupe de la CAF. Les gars de Soustara ne pensent qu'à la victoire afin de valider leur billet pour les quarts de finale de la compétition.

Les Rouge et Noir d'Alger sont en tête avec 7 points. Un succès ce dimanche est synonyme d'une quasi-qualification pour prochain tour de la Coupe de la CAF, comme le souligne si bien le milieu de terrain Oussama Chita.

« On sait très bien que les trois points vont nous permettre de valider notre billet qualificatif pour les quarts de finale de la coupe de la CAF d'une manière officielle et c'est ce qui rend la victoire demain impérative. On jouera devant nos supporters et on ne doit pas rater l'occasion pour enchaîner un nouveau succès. Même dans le cas où on assurerait la qualification demain, on va jouer les deux derniers matchs de cette phase des poules en force car notre objectif c'est bien évidemment de se qualifier avec la première place en poche ».

Depuis la victoire au Rwanda, les Usmistes se trouvent en grande confiance.