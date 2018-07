Mali: Présidentielle - Ce qu'il faut savoir sur le scrutin

Ces missions d'observations internationales n'iront pas partout. Si les grandes villes au centre et du nord comme Mopti, Gao ou Tombouctou seront en majorité suivies, ni Kidal ni Ménaka ne devraient avoir d'observateurs internationaux, tout comme les villes périphériques et villages de ces foyers d'insécurité.

Au-delà de cette coalition, tous les nationaux suivront le déroulé du vote. Mais la loi électorale ne les autorise pas à suivre la partie plus sensible : la compilation des voix. Contrairement aux observateurs internationaux qui eux sont autorisés à suivre cette étape. Mais ils sont moins nombreux que les nationaux : une cinquantaine pour l'Union africaine, 171 pour la Cédéao, une centaine pour l'Union européenne tandis que l'OIF reste discrète sur la composition de ces équipes.

Parmi les nationaux, la COCEM, la coalition de 5 associations de la société civile malienne est celle qui regroupe le plus d'observateurs : 1 160 au total répartis proportionnellement en fonction du nombre d'habitants dans tous les cercles et les régions du Mali. C'est la seule mission nationale à avoir réparti des observateurs sur toute l'étendue du territoire.

Ce dimanche, environ 6 000 observateurs internationaux et nationaux suivront le premier tour de l'élection présidentielle au Mali, selon la Commission électorale nationale. Des organisations internationales comme la Cédéao, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine ou l'Union européenne ont envoyé des observateurs. La société civile malienne sera également sur le terrain. Mais ces observateurs inégalement déployés sur le territoire, ils seront moins nombreux dans les foyers d'insécurité au centre et au nord.

Tout se passera bien, c'est cela qu'on espère. On ne veut plus de problèmes au Mali.

Au total, 8 millions 462 électeurs sont appelés à se prononcer ce dimanche, mais tous les bureaux de vote seront-ils ouverts ? Lors des deux dernières élections en 2013 et 2016, ce n'était pas le cas, selon la Minusma, la mission de maintien de la paix. Et depuis, la situation sécuritaire s'est dégradée.

