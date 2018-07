Mali: Elections "apaisées" - La CEDEAO compte sur la presse

Plus de huit millions de Maliens votent depuis ce dimanche matin pour choisir parmi les 24 candidats en lice celui qui… Plus »

Toute élection constitue un espace d'enjeux et celle de ce 29 juillet ne saurait déroger à la règle, a-t-il lancé. « Pour autant, une chose est certaine, qu'il ne faut pas perdre de vue, quel que soit les intérêts des parties en présence, il y a le Mali. Oui, le Mali est et reste au-dessus de tout individu », a insisté M. Ouédraogo.

A cet effet, les médias doivent privilégier les normes et pratiques professionnelles tout en assumant leur rôle social d'informateur. Surtout, a-t-il dit, d'éviter toute incitation à la violence et de prendre part aux querelles partisanes. « Convaincus que la qualité d'une démocratie se mesure autant par le respect de la liberté d'expression que par le professionnalisme des médias, vous vous êtes impliqués dans la préservation de la paix sociale et l'unité du pays », a affirmé le chef de la mission d'observation de la CEDEAO.

