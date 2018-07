Mali: Présidentielle - Un dispositif spécial presse

Un soutien aérien est également prévu et sera assuré par l'armée malienne. Dans la ville de Bamako rien n'est laissé au hasard. Un plan d'urgence est mis au point et des caméras de surveillance balaient en permanence les artères de la ville faisant de la sécurisation du vote une priorité de premier ordre.

Des unités spéciales de l'armée malienne, des casques bleus de la MINUSMA, et de la force barkhane sont également en alerte dans les 3 régions du grand nord (Kidal, Tonbouctou et Gao).

Au plan sécuritaire, Mme Djiré membre du Centre a précisé que plus de 30 mille hommes composés de gendarmes, de policiers et de bérets rouges sont déployés sur le territoire national pour sécuriser le vote.

En un mot la presse était aux petits soins. Selon les informations du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation relayées par le Centre, plus de 8 millions d'électeurs sont inscrits et à J-1 les statistiques nationales indiquent que 73%, soit environ 6 millions d'inscrits ont retiré leur carte d'électeurs.

Des rencontres d'informations et des conférences de presse se succèdent dans la salle d'une centaine de place bien décorée et équipée d'ordinateurs de bureau assorti de connexion wifi haut de gamme.

