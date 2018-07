Mali: Ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle

Les quelque 23.000 bureaux de vote du pays doivent rester ouverts jusqu'à 18h00 GMT et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août.

Plus de 30.000 membres des forces de sécurité, nationales et étrangères, sont mobilisés pour assurer les opérations de vote, selon le ministère malien de la Sécurité intérieure.

La Commission électorale compte au sein de ses structures déployées à travers le pays 4.788 membres permanents en plus du personnel d'appui et des agents de sécurité.

Pendant trois semaines, les 24 candidats en lice pour le scrutin ont multiplié les initiatives et les actions de proximité afin de convaincre les Maliens d'adhérer à leurs projets de société et de se rendre massivement aux bureaux de vote le jour du scrutin.

BAMAKO- Les bureaux de vote ont ouvert dimanche au Mali pour plus de huit millions d'électeurs devant élire leur nouveau président parmi 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une femme Djeneba N'Diaye.

