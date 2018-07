Afrique: Le TP Mazembe en quart de finale

Le Tout Puissant Mazembe a réussi à composter son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Total, après avoir réussi à imposer le nul au Mouloudia d'Alger (1-1), dans un match qui s'est déroulé au stade Mustapha Tchaker de Blida, en raison de l'indisponibilité du stade olympique d'Alger qui abritait les Jeux Africains de la Jeunesse.

L'absence de deux pièces maîtresses, le capitaine Abderahmane Hachoud et l'attaquant Hicham Nekkache, s'est faite sentir pour le Mouloudia. Il s'est compliqué la tâche sérieusement, surtout avec le retour en force de l'ES Sétif qui a réussi à récolter quatre points en deux matchs.

Le match fût très serré et intense. Les Mouloudéens ont monopolisé la balle, mais sans menacer le portier ivoirien du TP Mazembe, Sylvain Gbohouo.

La première grosse occasion du match est survenue à la demi-heure de jeu. Ayoub Azzi centre dans le paquet, le Malgache Ibrahima Amada tire à bout portant, mais le gardien Gbohouo dévie la balle qui finit dans les pieds de Walid Derrardja qui cafouille. Les Congolais vont faire valoir leur métier à la 48' lorsque Elia Meschack, buteur au match aller lors des ultimes minutes, ouvre le score, profitant d'une mésentente entre le gardien Farid Chaâl et le défenseur Zidane Mebarakou. Le Mouloudia revient dans le match et égalise vingt minutes plus tard. Sur un centre de Sofiane Bendebka, Walid Derrardja de la tête ne laisse aucune chance au gardien du TPM.

C'est un score équitable même si les deux équipes ont raté deux occasions nettes, pour le TP Mazembe lorsque la balle de Meschack est passée au dessus de la transversale (73'), puis par Mohamed Amine Souibaah pour les locaux (78').

La qualification du TP Mazembe, après celles des deux Tunisiens, l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis, est acquise car, si mathématiquement il pourrait être rejoint par le troisième, l'ES Sétif, l'opération rattrapage des Sétifiens est impossible car lors de la dernière journée ils seront opposés aux Algérois du MCA, l'actuel deuxième du groupe B.

Réactions

Bernard Casoni (entraîneur du Mouloudia d'Alger)

« Nous avons réalisé une belle entame de match. Nous étions très entreprenants, la preuve on s'est créé au moins cinq occasions de scorer ce qui n'est jamais évident face à un adversaire du calibre du TP Mazembe. Malheureusement, encore une fois, l'efficacité nous a fait défaut car il y avait de la place pour mettre ce second but synonyme de victoire. Après ce nul chez nous, on s'est mis en difficulté. Mais il faut s'accrocher. On doit continuer à bosser très dur pour s'améliorer. Rien n'est encore joué ».

Pamphile Mihayo Kazembe (entraîneur du TP Mazembe)

« Nous avons essayé de gérer le match face à une très bonne équipe du Mouloudia qui nous a posé énormément de problèmes. Nous avons opéré par des contres en faisant entrer après la pause Elia qui a su trouver la faille. Par la suite on a tenté de marquer ce second but mais la réussite n'était pas au rendez-vous. L'objectif de la qualification est atteint ».