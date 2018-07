Afrique: Le point de l'espoir pour l'ES Sétif

Le Difaâ Hassani El Jadida et l'ES Sétif n'ont pas pu se départager dans le groupe B de la Ligue des champions Total. Ils se sont quittés sur un nul d'un but partout (1-1). Un score qui arrange beaucoup les affaires du représentant algérien, qui doit désormais battre le TP Mazembe lors de la dernière journée pour espérer prendre sa place en quart de finale. À l'inverse son adversaire marocain peut encore espérer car mathématiquement c'est possible même avec deux points en quatre sorties même si ce sera extrêmement difficile.

Et pourtant, c'est le Difaâ qui avait ouvert le score sur une tête de l'attaquant tanzanien, Simon Msuva, (21') consécutive à un très bon centre de son coéquipier Bilal El Magri. Les Sétifiens ont assitôt réagi et obtenu, moins de dix minutes plus tard, une égalisation sur un pénalty transformé par Habib Bouguelmouna.

En deuxième période, le match a été plus ouvert. La nouvelle recrue nigériane des Marocains, Anthony Okpotu, verra un de ses tirs repoussé par le montant gauche du gardien Mustapha Zeghba, à l'heure de jeu. Même punition sur l'autre but celui de Mohamed El Yousfi, en toute fin de partie, sur une tentative de Mustapha Boussif.

Lors de la prochaine journée l'ES Sétif accueillera le TP Mazembe, tandis que le Difaâ El Jadida accueillera son deuxième adversaire algérien d'affilée, le Mouloudia d'Alger.

Réactions

Abderrahim Taleb (entraîneur du Difaâ El Jadida)

« Nous avons essayé de maîtriser les débats et de dominer le match, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions que nous avons malheureusement ratées, mais je pense que ce match nul est logique même si nous ne sommes pas convaincus par l'issue de la rencontre. Le pénalty est imaginaire et il a changé le cours du jeu »

Abdelmoumen Djabou (capitaine de l'ES Sétif)

« C'était un match très intense et très disputé et je pense que le nul est équitable. Ce point va maintenir nos chances pour la qualification et maintenant on doit gagner nous deux prochains matchs pour arracher la qualification »