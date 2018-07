Togo: Les Togolais retiennent leur souffle à deux jours du sommet de la Cédéao

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Les regards sont ainsi tournés vers cette date, les petites phrases sibyllines fusent de tous les camps. Nous dirons non si les recommandations de la Cédéao ne tiennent pas compte des aspirations du peuple, entend-on dire au sein de la coalition de l'opposition. A la mouvance présidentielle, on assure qu'il n'y aura plus jamais d'autre 19 août.

La Cédéao a nommé deux facilitateurs notamment, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana. Ils rendront compte de leur mission à leurs pairs au cours du sommet de mardi prochain qui va proposer une feuille de route aux protagonistes togolais ; les facilitateurs solliciteront vraisemblablement un mandat plus clair de leurs mandants pour accompagner le Togo.

La manifestation préalablement autorisée a été interdite la veille, militaires et gendarmes ont été déployés sur les lieux. Cette réunion publique était organisée selon le communiqué du front en vue d'interpeller la Cédéao sur sa responsabilité dans la recherche d'une solution durable et pacifique à la crise togolaise.

