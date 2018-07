Ile Maurice: EIles ont du métier - Ganga Reddy, 72 ans - Les choux d'une chouette dame

Il lui arrive également de se rendre à la plage, la mer, elle aime bien. Parfois, elle se contente de rester plantée devant le petit écran. Ce qu'elle aime, ce sont les documentaires et reportages sur les plantes. Sa culture, c'est celle du «bizin trasé pou rési». Des projets, elle n'en a pas vraiment. On se sait jamais de quoi demain sera fait, «sirtou kan inn ariv mo laz».

Ses journées bien remplies démarrent à 1 h 30... Elle va dire bonjour à ses légumes, avale une tasse d'eau chaude, «fer louvraz», alors que le soleil est toujours couché. «Mo répoz enn tigit ankor lerla mo largé... » Commence alors la grande vadrouille quotidienne. Parfois, elle va faire les magasins, rendre visite à ses trois enfants et cinq petits-enfants, se rend chez ses «potes», dont un psychologue, un psychiatre et un travailleur social, histoire de faire un brin de causette. Sinon, elle aime bien grimper dans le bus, aller là où le vent la mène, assister à des causeries.

Elle a tout fait : laboureur, travailleuse d'usine, employée de maison. En ce moment, elle est «commerçante». Enfin, elle rend service à une amie qui a un problème. «Mo pé vann so lisou. Mo kontan ed dimounn mwa.» C'est chou. Ce qu'elle y gagne ? Le sentiment d'accomplir une bonne action, quelques roupies et «enn distraksion» surtout.

