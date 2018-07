Afrique: Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis se rapproche des quarts

Joli coup de l'Espérance de Tunis qui a franchi ce samedi un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. En tête du groupe A, les Sang et Or ont enchaîné en s'imposant 1-0 en Ouganda contre Kampala à l'occasion de la 4e journée. L'unique but de la rencontre a été signé par Haythem Jouini à la 40ème minute.

Le match était riche en occasions dangereuses des deux côtés avec notamment un poteau de chaque côté. L'Espérance Sportive de Tunis a perdu durant ce match les services de deux joueurs, Youssef Belaili et Mohamed Amine Meskini, pour cause de blessure. La défense sang et or a tout de même continué à montrer beaucoup de lacunes qui n'ont pas été exploitées par les attaquant ougandais. Dans les dernières minutes, Kampala City a dû terminer le match à dix joueurs après l'expulsion de son gardien de but pour cause de deuxième carton jaune.

Suite à cette victoire, l'Espérance compte dix points au classement et peut se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions dès aujourd'hui en cas de victoire d'Al Ahly face à Tonwship Rollers.