Depuis, il se consacre à sa profession et, avec un groupe d'amis, oeuvre dans la discrétion pour le bien de la société. Le reste du temps, il le passe auprès de son épouse et de leurs deux filles en études aux États-Unis. Aujourd'hui, le poste qu'occupe Sekar Naidu lui laisse peu de temps pour s'engager en politique active. «Mais, même si je le pouvais, je ne l'aurais pas fait. La politique non. Toutefois, je suis toujours disposé à contribuer autrement.»

C'est cet intérêt pour le bien-être de la communauté qui a conduit Sekar Naidu à accepter, en 2005, l'investiture du Mouvement socialiste militant (MSM), alors en alliance avec le Mouvement militant mauricien (MMM) aux élections générales. Élu aux côtes de Rajesh Bhagwan et de Maurice Allet, en 2005, Sekar Naidu oeuvre sur le terrain aux côtés de ses colistiers. En 2008, il prend ses distances du MSM, siège en indépendant à l'Assemblée nationale et décline un ticket du MMM aux élections de 2010.

