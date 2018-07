Ile Maurice: Lewis Dick a sculpté la branche à laquelle il voulait se pendre

Du coup, l'idée de se suicider s'évanouie. La poupée, qu'il sculpte pour ses enfants, prend peu à peu vie grâce à un tournevis, seul outil que Lewis Dick a sous la main. «Mo léker in bien kontan dan sa momanla, mo ban zanfan in gagn enn zwé é mo finn met sa ant zot kan zot ti pé dormi aswar.»

Au moment de nouer la corde autour d'une branche pour commettre l'irréparable, il vient une image. La branche se transforme en enfant. Sans perdre de temps, il casse la branche. Elle comprend quatre fourches, qui seront les bras et les jambes et une sorte de boule en haut qui représentera la tête de la poupée.

