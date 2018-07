Ile Maurice: Raouf Gulbul - «Son téléphone au noir» et «ses connexions» avec des trafiquants

* En page 8 de notre edition de ce samedi, nous avons malencontreusement fait une grossière erreur en utilisant le mot 'trafiquant' ce qui n'est d'evidence pas Me Gulbul à la lecture du rapport Lam Shang Leen. Nous lui présentons nos plus plates excuses.

De brûlants paragraphes sont consacrés à l'avocat et «politicien» Raouf Gulbul. La commission d'enquête sur la drogue dit ne pas comprendre comment ses enquêteurs ne sont pas parvenus à retracer un moindre appel de son téléphone à un tra quant en prison. Et elle trouve étonnant que l'homme de loi ait arrêté de visiter ses clients en prison. «Comment fait-il alors pour représenter ses clients en cour ?» s'interroge la commission.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.