Togo: Des députés africains lui attribuent une note "sympathique et symptômatique" de 7,3/10

A la veille du sommet historique entre la CEDEAO et la CEEAC, le specialiste des questions africaines, ancien journaliste du Parisien, et promoteur du site d'information Lafrique aujourd’hui, Bruno Fanucchi, a jugé utile comme ce fut déjà le cas en novembre dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire, de partager ce dimanche 29 Juillet 2018 avec la presse togolaise, le contenu d'un sondage exclusif de l'Institut prospective et sécurité en Europe, consacré à l'élargissement de la CEDEAO. Pour cet exercice ardu autour d'une dizaine de questions, 1783 députés africains ont été sondés.

Si les élus sondés sont positifs sur les missions remplies par la CEDEAO depuis sa création en Mai 1975, ils attribuent selon le conférencier une note de 7,9/10 à la présidence togolaise à la tête de l'espace sous-régional. Une note qui de l'avis de M. Fanoki est "sympatique et symptomatique". Ces députés retiennent entre autres le règlement des problèmes entre ou dans les pays de CEDEAO avec en exemple, son intervention pour le règlement de la crise gambienne saluée à 7,3 /10, , le règlement de la crise de la Guinée Bissau, salué 6,8/10.

L'élargissement de la CEDEAO a aussi fait partie des questions posées aux députés. 75% d'avis favorables ont été donnés à l'entrée du Maroc dans l'espace communautaire. Ceci pour, dit-on, le fait que cette entrée devra permettre de changer la donne économique de la CEDEAO être profitable à tous. Au même moment, le retour de la Mauritanie qui avait quitté la CEDEAO en 2000, est accepté à 63 % par les députés sondés, alors que la demande d'un statut d'observateur par a Tunisie est appréciée à 73% et que des réserves jusqu'à hauteur de 60 % sont émises vis-à-vis de celle de l'Algérie qui pourtant n'a même pas encore formulé officiellement de demande.

Autres sujets de préoccupations, la coopération entre la CEDEAO et autres partenaires. Cette coopération est jugée moyenne à 66%. Ces députés souhaitent voir l'organisation "améliorer et harmoniser sa coopértion avec les autres organisations sous-régionales".

Pour la monnaie unique de la CEDEAO visiblement la mayonnaise n'a pas encore pris. Bien que la majorité est acquiise, environ 46% d'avis y sont défavorables.

Ont été partenaires à l'Institut prospective et sécurité en Europe, un think thank européen, sur la divulgartion de ce sondage qui a eu lieu du 15 Juin au 17 Juillet 2018, Fratenité matin (quotidien national ivoirien), New World Tv, www.africa13.paris, Le Défi Panafricain et le CONAPP du Togo.