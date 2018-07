Seychelles: Des Seychellois bénéficient d'une formation sur la recherche à bord d'un navire norvégien

Les échantillons d'eau seront analysés plus en avant et envoyés à l'Institut de recherche marine de la Norvège ", a expliqué Mme. Appoo. Les résultats de l'enquête seront fournis dans un rapport dans le courant de l'année.

Pendant la formation, les participants ont été divisés en deux groupes. «J'ai fait partie du groupe« échantillonnage biologique et microplastique », ce qui signifie que j'ai participé à l'échantillonnage du phytoplancton, du zooplancton, des poissons mésopélagiques et des microplastiques et traité les échantillons pour une analyse plus approfondie», a déclaré Mme. Appoo.

Elle a ajouté qu'il était intéressant de voir la composition de la communauté de poissons dans les eaux profondes - allant de 100 à 200 mètres de profondeur - et les différentes adaptations de poissons vivant dans des conditions froides et sombres.

"Je n'avais jamais été sur un navire de recherche auparavant, encore moins en pleine mer. J'ai été exposé à des méthodologies scientifiques rigoureuses et à des équipements de recherche de pointe », a déclaré Mme Appoo, une coordinatrice des sciences et des projets à la Seychelles Islands Foundation (SIF).

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.