Sénégal: Un paquet de projets pour une "montée en puissance" de l'Ecole polytechnique de Thiès

En plus de l'Ecole polytechnique de Thiès, le Sénégal forme des ingénieurs à l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) dans plusieurs domaines, à l'Institut des sciences de la terre (IST), à la faculté des sciences et techniques, à l'UFR des sciences de l'ingénieur de Thiès, à l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA) de Thiès.

"L'école polytechnique grandit, elle a toujours l'excellence en bandoulière", comme en témoigne son mode de sélection et les résultats qu'elle obtient dans les concours nationaux et internationaux.

Il a ajouté que 8 laboratoires et un centre d'innovation et de production sont en construction au sein de l'EPT. "Tout cela va dans le sens de la montée en puissance au niveau de cette école", a-t-il souligné.

Thiès — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, a évoqué, samedi, un paquet de projets en cours de réalisation et à venir qui s'inscrivent dans une dynamique de "montée en puissance" de l'Ecole polytechnique de Thiès avec une capacité d'accueil renforcée.

