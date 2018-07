Tunisie: Washington déterminé à renforcer son partenariat privilégié avec Tunis

Jhinaoui s'est félicité de «l'évolution constante des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays amis et du soutien continu des Etats-Unis à la Tunisie», soulignant l'importance que porte la Tunisie au développement des relations bilatérales dans l'intérêt des deux peuples, souligne un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre a présenté, à cette occasion, au secrétaire d'Etat américain un aperçu sur la situation en Tunisie et les réformes entreprises par le gouvernement afin d'impulser le développement et améliorer le climat des investissements, appelant les hommes d'affaires et les sociétés américaines à tirer profit des avantages prévus par le nouveau code d'investissement.

De son côté, Mike Pompeo a salué «les progrès réalisés par la Tunisie au niveau politique et les efforts consentis par le gouvernement tunisien pour éradiquer le terrorisme», se félicitant du niveau de coopération et coordination entre les deux pays pour faire face aux défis communs, dont au premier plan le terrorisme.

Il a, dans ce contexte, réaffirmé la détermination de son pays à renforcer les différents aspects de partenariat privilégié avec la Tunisie et de poursuivre les concertations et la coordination sur les questions d'intérêt commun.

Evoquant le développement de la situation en Libye, Jhinaoui a passé en revue les visites qu'il a effectuées, en juin et juillet 2018, à Tripoli, Tobrouk et Ben Ghazi dans le cadre de l'initiative tripartite du président de la République, Béji Caïd Essebsi, et des efforts consentis pour garantir un climat propice à l'organisation des élections présidentielle et parlementaires avant fin 2018, conformément à ce qui été convenu lors de la réunion le 29 mai à Paris.

Les deux parties ont, dans ce sens, souligné l'importance de la stabilité de la situation en Libye et du soutien aux efforts des Nations unies pour trouver une solution consensuelle et globale à la crise libyenne.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a examiné avec le sous-secrétaire américain à la Défense, John Rood, les moyens de développer la coopération militaire entre les deux pays, particulièrement en matière de sécurisation des frontières et de lutte contre le terrorisme.

Jhinaoui a, également, participé à une table ronde avec des représentants des centres américains d'études stratégiques portant sur les réformes engagées en Tunisie visant à consolider le processus de la transition démocratique.

Khémaies Jhinaoui effectue une visite officielle à Washington, du 25 au 28 juillet, à l'invitation du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.