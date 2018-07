Sénégal: Téléphones en salles d'examens - Les dispositions prises concernant les candidats fautifs bientôt connues (ministre)

"Evidemment, la règlementation a été appliquée en toute rigueur, et je le rappelle nous appliquerons la règlementation en toute rigueur, parce que s'il y a une seule tache sur le Bac, ça concerne tous les bacheliers sénégalais et notre devoir c'est de protéger le diplôme et tous les bacheliers sénégalais".

"Trois (à) quatre cas" ont été dénombrés au niveau national, hormis la "situation particulière du lycée Amary Ndack Seck de Thiès où on a eu 124 cas d'élèves ayant amené des téléphones portables dans les salles d'examens et cela, malgré (le fait) que le matin, le chef de centre par porte-voix, a informé tout le monde de cette interdiction", a-t-il noté.

"Maintenant, la question est au niveau du conseil de discipline de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va se réunir et examiner la situation, et elle annoncera bientôt quelles sont les dispositions qui ont été prises", a dit M. Niane.

