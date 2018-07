Tunisie: Lettre entrouverte au ministre de la Santé

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Mais où trouver l'argent ? La santé publique étant une urgence majeure, il semble évident que cette question mérite une attention particulière de la part du gouvernement et de la part du ministre de la Santé qui, au lieu d'arpenter les médias pour démentir les faits prouvés au quotidien, devrait s'impliquer dans la recherche des fonds nécessaires et mobiliser le gouvernement à cette fin.

Ce n'est donc pas vraiment le ministre de la Santé qui est responsable de la pénurie, mais l'immense crise financière que traverse le pays. La solution en est que le ministre des Finances accorde les fonds nécessaires aux caisses sociales, à la Cnam et aux hôpitaux pour que ceux-ci paient leurs énormes dettes à la Pharmacie centrale et la voilà de nouveau approvisionnée.

L'on sait ainsi que la Pharmacie centrale de Tunisie est en «cessation de paiement» avec plusieurs fabriques étrangères de médicaments, de sorte qu'elles ont cessé d'honorer les commandes tunisiennes. Or les grandes difficultés financières de la PCT sont dues aux crédits qu'elle accorde aux hôpitaux et à la Cnam, lesquels connaissent des problèmes de trésorerie insolubles.

Car le ministre semble ignorer que les pénuries de médicaments ont toujours existé et qu'elles ont toujours été démenties. Seulement voilà, ce pays a vécu une révolution et son peuple tient à ce qu'on le traite en adulte.

C'est le cas des médecins et pharmaciens qui ont pris l'initiative de publier sur les réseaux sociaux la liste des médicaments manquants : plus de 170, semble-t-il.

Sous l'ancien système, on pouvait bluffer, comme au poker, et gagner, puisque la chose était tue de par l'occultation. Les autres joueurs n'ayant pas tenu tête. En démocratie, le bluff est traqué par les micros et les caméras cachées. Les autres joueurs suivent et surenchérissent.

Le cas de la pénurie frappant certains médicaments sur le marché connaît le même traitement de la part du ministre nahdhaoui ou pro-nahdhaoui Imed Hammami. Il nie une pénurie que tout le monde confirme. C'est politiquement suicidaire et médicalement inutile et néfaste.

