Ile Maurice: Aslam Noursing et Vishal Shibchurn - Nouvel épisode

Et c'est reparti pour un tour... Aslam Noursing et la famille Shibchurn refont parler d'eux. Ils s'accusent mutuellement d'agression et de menaces.

Aslam Noursing, 29 ans, a fait une Precautionary measure au poste de police de Rose-Belle. Il a expliqué qu'il se trouvait à son domicile, à New-Grove, lorsque trois individus auraient débarqué chez lui hier, samedi 28 juillet. Parmi ceux-ci, le fils de Vishal Shibchurn, âgé de 17 ans. Il allègue avoir été agressé.

Aux policiers, Aslam Noursing, qui a eu les poignets sectionnés le 2 mars 2016, soutient que par la suite, Vishal Shibchurn a débarqué. Et l'aurait menacé de lui couper les pieds.

De son côté, le fils de Vishal Shibchurn, domicilié à St-Hubert, a lui aussi porté plainte au poste de police de Rose-Belle. Il a expliqué qu'il se trouvait dans un garage de la localité lorque Aslam Noursing et ses proches auraient débarqué et l'auraient agressé et menacé.