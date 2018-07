Tunisie: Les députés approuvent un crédit de 1.280 MD accordé par la Bird

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Pour le député, Ridha Dalaii (Mouvement populaire) a indiqué que le déficit budgétaire en Tunisie s'est aggravé et que pour résoudre ce problème il faut recourir à d'autres solutions à l'instar de la réforme fiscale afin de renforcer les ressources de l'Etat et la réforme des marchés publics.

Le député Slim Besbes (Ennahdha) a estimé lors de cette séance tenue en présence du ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, que «le crédit s'inscrit dans le cadre de l'appui au budget de l'Etat d'une valeur globale de 1.280 millions de dinars dont 7 mille MD proviennent de crédits externes parmi lesquels plus de 5 mille MD sont orientés en faveur du renforcement du budget».

Il a assuré que les réformes proposées par certains députés (réforme fiscale et traitement des dossiers de la corruption) ne sont pas actuellement suffisantes pour ne plus recourir à l'endettement extérieur au vu du déficit structurel du budget de l'Etat depuis l'indépendance.

Dans son intervention, en réponse aux interrogations des députés, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a affirmé que «l'arrêt de l'endettement extérieur va entraver le développement en Tunisie, surtout que les recettes du budget de l'Etat ne permettent que de couvrir certains domaines, tels que les salaires et le remboursement des dettes».

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté hier matin, en plénière, le projet d'accord de crédit d'un montant de 413,4 millions d'euros (1.280 MD) que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) a accordé à la Tunisie, en tant qu'appui au budget de l'Etat, pour l'exercice 2018, avec 143 voix pour, 21 contre et l'abstention de 11 députés.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.