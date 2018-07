Tunisie: Ahed Tamimi sort enfin de prison

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

L'adolescente a écopé d'une peine presque aussi lourde -- huit mois de prison -- que le soldat israélien Elor Azaria condamné à neuf mois pour avoir abattu un assaillant palestinien blessé qui ne posait plus aucun danger. «Vous ne pouvez pas prendre une petite terroriste et en faire une héroïne, mais c'est ce que nous avons fait», regrette Oren Haza, un député du Likoud (droite), le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les images la montraient s'approcher avec sa cousine Nour Tamimi de deux soldats israéliens appuyés sur un muret, dans la cour de sa maison à Nabi Saleh, un village du territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Les deux jeunes filles leur demandent de quitter les lieux puis leur donnent coups de pied, de poing et gifles.

