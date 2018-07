Algérie: Naples - Adam Ounas retenu par Ancellotti

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Recruté pour remplace Sarri parti à Chelsea, Carlo Ancellotti, le nouvel entraîneur du Napoli a échangé avec l'ancien Bordelais et lui a clairement signifié qu'il comptera sur lui la saison prochaine. La décision d'Ancellotti est de ne pas laisser partir Ounas est venue après qu'il ait observé le joueur lors de plusieurs rencontres amicales. Ses prestations l'ont donc convaincu et le départ du Fennec ne semble plus d'actualité.

Très peu utilisé sous les ordres de Maurizio Sarri, Adam Ounas était un temps annoncé sur le départ. Naples voulait le prêter à un autre club pour lui permettre d'avoir du temps de jeu et l'AS Saint-Etienne s'était positionné pour le récupérer. Mais aux dernières nouvelles, le milieu offensif algérien ne quittera plus les Partenopei.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.