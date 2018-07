Tunisie: Chahed remporte une manche

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Sur 169 votants, 148 ont voté oui, 8 se sont abstenus et 13 ont voté non.

Depuis plusieurs jours, le chef du gouvernement et ses détracteurs ont multiplié les pressions sur les députés pour les convaincre à se rallier chacun à sa cause.

Le parti Afek Tounes a annoncé d'ores et déjà que ses députés bouderont le vote. " Devant ces absurdités politiques... le bureau politique a décidé de boycotter la séance plénière et d'appeler le chef du gouvernement à demander un nouveau vote de confiance ou, à défaut, appeler le chef de l'Etat à faire usage de l'article 99 de la Constitution", peut-on lire dans un communiqué.

"Tout le monde vous a lâché, les partis, les organisations nationales, etc. Et vous vous sentez pourtant fort. Fort du soutien de l'Union européenne à laquelle vous avez tout concédé sur le dossier de l'Aleca. Fort du FMI et fort de la Grande-Bretagne. Vous êtes prêt à abattre toutes les cartes pour rester à la tête de la présidence du gouvernement", dit-il.

Pour sa part, Mohamed Ben Salem, l'un des leaders du mouvement Ennahdha, réitère l'engagement de son parti à voter en faveur de Hichem Fourati. Il estime que le choix est celui de la raison et qu'il n'était pas possible, en dépit de toutes les divergences qu'on pouvait avoir avec le gouvernement, de laisser un vide au ministère dans un climat de très haute tension.

Mais en milieu de séance, le bloc de Nida Tounès change brusquement de discours, et ses députés déclarent leur soutien « indéfectible » au chef du gouvernement. Prenant la parole, Jalel Ghedira, député nidaiste, fait un portrait élogieux du chef du gouvernement et le qualifie même de «courageux». Reprenant le bilan du gouvernement de Youssef Chahed, Jalel Ghedira le qualifie de très positif. S'adressant à l'opposition, il déclare que Nida Tounès, «fort d'un bilan positif, le parti sera prêt pour 2019».

