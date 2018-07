Ile Maurice: Soirées échangistes - Les langues commencent à se délier

Lors des soirées échangistes, racontent les habitués, des «coins câlins» sont mis à la disposition des chauds lapins au cas où l'envie leur prendrait de s'accoupler. Pour les plus pudiques cependant, il faut savoir que tout se passe au vu et au su de tout le monde, l'exhibitionnisme étant l'un des «pylônes électriques» de ces soirées libertines.

La première édition avait, «Tout se passe au vu et au su de tout le monde, l'exhibitionnisme étant l'un des 'pylônes électriques' de ces soirées libertines.» elle, accueilli pas moins de 110 couples, dont des Réunionnais venus spécialement pour la soirée. Pour y participer, un couple doit débourser Rs 5 000, une femme seule paie, quant à elle, Rs 2 000. Cependant, les hommes seuls et les jeunes de moins de 21 ans ne sont pas les bienvenus, semble-t-il.

Vous tombez des nues ? Pourtant, elles sont bel et bien une réalité. Les soirées échangistes commencent peu à peu à sortir de l'ombre à Maurice. Et promettent le «nirvana» à ceux qui y participent

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.