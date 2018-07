Afrique: JAJ 2018 - L'Algérie clôt ses jeux en beauté, le Lesotho prend le témoin

A l'heure où débutent ce mercredi à Alger les 3ès Jeux, on connait le pays hôte des… Plus »

Avec un total de 226 médailles (71 or, 72 argent et 83 bronze), l'Algérie a terminé à la 2e place au classement général des 3èmes Jeux africains de la jeunesse (18-28 juillet).

Pour le ministre, "l'Algérie a prouvé une nouvelle fois ses capacités dans l'organisation de ce genre d'évènements et a tenu ses engagements envers ses hôtes africains qui n'ont pas manqué de relever l'accueil chaleureux qui leur a été réservé à travers tous les moyens mis à la disposition des délégations pour le succès de cette manifestation continentale au service du sport, de la fraternité et de la tolérance.", a-t- il dit.

Des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents pour assister à la cérémonie de clôture des joutes africaines d'Alger qui ont vu une participation record de 3300 athlètes représentant 54 pays.

Après dix jours de compétition, les représentants des 54 pays africains ont assisté pendant deux heures et demie à un spectacle algéro-africain qui a mis également en relief des tableaux chorégraphiques pleins de peintures et de lumières retraçant l'histoire du continent africain.

