Ile Maurice: Sinistrés de Berguitta - Des sans-abri leur font à manger

Les repas n'ont rien de ceux d'un restaurant cinq-étoiles, mais ils ont la saveur de l'amitié. Cela, les sinistrés, ceux qui se battent pour avoir un toit décent, l'ont bien senti. Et sont heureux de recevoir ces repas tous les soirs. D'autant plus qu'ils ont été préparés par les «tontons».

Parmi ceux-ci, Nanda Veeravatren, le plus ancien des «tontons». Pourquoi ses camarades et lui ont-ils pris cette initiative ? Sa réponse, il la donne avec un sourire entendu aux lèvres. «Nous le faisons avec plaisir, de bon cœur... »

La recette secrète : compassion et compréhension. Des ingrédients qui donnent davantage de goût aux plats, tout en sachant que leur vie a été loin d'être une partie de plaisir et qu'ils ont pendant longtemps dormi à la belle étoile...

Ils n'ont pas grand-chose, et pourtant, possèdent une richesse inestimable : un coeur. Et la volonté d'aider les autres. Des sans-abri ont tenu à venir en aide aux sinistrés, forcés de quitter les centres de refuge la semaine dernière.

