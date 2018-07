Algérie: Conférences et rencontres de fetwa au profit des hadjis algériens à Médine

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Les hadjis approchés par l'APS, lors des premières conférences ont salué cet accompagnement et remercié le comité et le ministre de tutelle pour cet intérêt.

Cet accompagnement "continu" évitera aux hadjis "la confusion face aux multiples fetwa émanant de ce côté ou de l'autre", a souligné le président du comité qui a relevé que le ministre des Affaires Religieuses, conformément aux instructions du président de la république Abdelaziz Bouteflika, a choisi "minutieusement des imams et cheikhs compétents pour servir les hadjis algériens lors des différentes étapes de ce 5ème pilier de l'islam à la Mecque, à Mina et à Arafat".

Chaque groupe de hadjis qui arrive à Médine bénéficie de deux conférences et deux rencontres de fetwa et ces rencontres seront organisées également à la Mecque, a déclaré M. Hassani.

Selon le président du comité, Mohamed Omar Hassani, ce comité est chargé par le ministre des Affaires Religieuses et Wakfs "d'assurer un accompagnement total aux hadjis dans l'accomplissement de ce rite majeur de l'Islam" et "d'apporter des réponses à toutes leurs interrogations relatives liées à l'accomplissement de ce rite".

MEDINE (Arabie Saoudite)- Le comité du Fetwa algérien composé de spécialistes en sciences islamiques et cheikhs a entamé samedi à Médine (Arabie Saoudite) l'organisation de conférences et rencontres de fetwa (avis religieux) au profit des hadjis algériens qui affluent vers Médine depuis la fin de la semaine passée pour accomplir le rite du hadj.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.