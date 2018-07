Afrique Centrale: Lutte contre le terrorisme - La CEDEAO et la CEEAC invitées à mutualiser leurs efforts

La réunion ministérielle préparatoire du sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (Ceeac), s'est ouverte, le samedi 28 juillet, à Lomé, au Togo, rapporte un communiqué de la Cedeao.

Le ministre d'Etat, ministre gabonais des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale, Régis Immongault Tatangani, par ailleurs président du Conseil des ministres de la Ceeac, a invité les deux communautés à mutualiser leurs efforts afin de venir à bout du terrorisme.

« La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, doivent mettre en place une approche globale et pragmatique de lutte contre le terrorisme, en accordant une attention particulière à la sécurité humaine, aux problèmes liés aux trafics en tous genres, à la gestion et à l'exploitation des ressources naturelles, à la transhumance. », a-t-il préconisé.

Il a en outre, donné les raisons du sommet conjoint des Chefs d'Etat et de gouvernement des deux espaces communautaires. « Ce sommet se tient du fait de la persistance des forces négatives qui écument nos pays en semant terreur et désolation parmi nos populations... Comme une trainée de poudre, en plus de leur inhumanité caractéristique, ces actes barbares ont tendance à se répandre à notre plus grand regret, au-delà des frontières de nos pays et régions respectifs », a déclaré le président du Conseil des ministres de la Ceeac.

A noter que cette rencontre ministérielle qui réunit les ministres des Affaires étrangères et ceux en charge de la Défense de la Cedeao et de la Ceeac vise à examiner et à adopter le projet de Déclaration de Lomé des Etats membres de la Cedeao et de la CEEAC sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.