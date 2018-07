Algérie: Accidents de la route - 10 morts et 41 blessés durant les dernières 24 heures

Alger — Dix (10) personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj avec 4 personnes décédées et 2 autres blessés, suite à deux accidents de la circulation, précise la même source.

Le premier accident a eu lieu suite à une collision entre un camion et un véhicule léger au niveau de l'autoroute Est-Ouest, commune d'Ouled Sidi Brahim (daira de Mansourah), alors que le deuxième accident est intervenu suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu sur la route nationale N5 (commune et daira de Bordj Bou Arreridj).

Par ailleurs, les services de la protection civile ont procédé au repêchage et à l'évacuation vers les établissements de santé de trois (3) victimes décédées par noyade en mer, dans les wilayas de Jijel et de Mostaganem. Les mêmes services ont procédé, en outre, à l'extinction de plusieurs incendies de récolte, d'herbes sèche et palmeraies qui ont causé des pertes estimées à 17 hectares d'orge, 6084 botes de foins et 76 palmiers.