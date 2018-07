Ile Maurice: Maltraitance alléguée - Filmée alors qu'elle «battait» sa fille trisomique

Deux hommes apparaissent à leur tour. La tentative d'intimidation ne porte pas ses fruits. On nous demande la raison de notre visite. La vidéo que l'on a reçue a été expédiée par une personne qui veut nuire à la famille, assurent les uns et les autres, surtout la grand-mère de la fillette, très en verve. «Vanzans sa... »

Vidéo à l'appui, elle nous a raconté le calvaire que vivrait la fillette, âgée de 12 ans. On la voit de dos. À ses côtés, une jeune femme, qui serait sa mère. Cette dernière tient dans sa main un morceau de bois, une sorte de planche. Soudain, elle tire sur les cheveux de la fillette, lui assène des coups sur la jambe. Les voix sont étouffées. «To soulié to pa pé rodé, kifer to'nn al laba ?» demande la femme à l'enfant. Les pleurs et les supplications de celle-ci n'y feront rien...

