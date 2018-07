Afrique: L'Angola vise son intégration dans les BRICS

Johannesburg (Des envoyés spéciaux) - Le Président de la République, João Lourenço, a terminé sa première participation à un sommet des BRICS à Johannesburg, Afrique du Sud, où il a exprimé le souhait de voir, à l'avenir, le pays aligné en tant que membre du groupe des principales économies émergentes du monde.

Deux mois après avoir exprimé le même intérêt par rapport à l'Organisation internationale de la Francophonie (avec le statut de membre observateur), le chef de l'Etat angolais a lancé les bases, à Johannesburg, pour se joindre au Brésil, à la Russie, à l'Inde, à la Chine et à l'Afrique du Sud dans ce bloc stratégique.

En intervenant à l'atelier "BRICS Afrique", le dernier du calendrier du 10ème Sommet des BRICS, il a reconnu que l'Angola devait travailler pour devenir un jour membre du groupe.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il poursuivi, l'Angola doit suivre l'exemple des pays membres du BRICS, un groupe important sur la scène internationale du G20 et un contrepoids au G7.

En 2017 seulement, la part des BRICS dans l'économie mondiale était de 23,6%. Les données du Fonds monétaire international estiment que, en 2022, le quota passera à 26,8%. En termes de population, les nombres de groupes sont plus robustes.

En 2015, les BRICS représentaient 41% de la population mondiale totale.

Cependant, il existe toujours un déséquilibre entre les cinq pays, les données économiques de la Chine représentant près des deux tiers de la performance économique des BRICS. L'Afrique du Sud contribue pour environ 3% à la performance économique du groupe.

"Votre exemple nous inspire et nous motive à travailler avec l'ambition pour ajouter peut être d'autres lettres à l'acronyme BRICS", a déclaré João Lourenço.

A son avis, les BRICS ont pleinement démontré leur force et leur vitalité en adoptant des moyens de revitaliser la croissance globale et d'assurer la stabilité macroéconomique et en créant des mécanismes et des mesures pour promouvoir l'investissement dans les infrastructures et le développement durable.

Il a souligné le souci des responsables de définir des stratégies pour la réforme des institutions de gouvernance politique et économique mondiale, d'affirmer une plus grande présence et la participation des pays en développement dans les institutions de Bretton Woods et de faire avancer la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les BRICS, a-t-il déclaré, sont devenus un bloc économique, un porte-parole autorisé de nombreux pays émergents et pays en développement, ce qui se reflète l'intention son élargissement accueillant d'autres pays, y compris certains du continent africain.

En plus d'assister à la session plénière, en présence d'autres dirigeants africains invités par l'Afrique du Sud, João Lourenço a noué des contacts avec ses homologues du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et d'autres pour renforcer la coopération.

Le président angolais s'est entretenu avec ses homologues chinois Xi Jinping, russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Erdogan.

João Lourenço est retourné à Luanda samedi.