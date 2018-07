Ile Maurice: Le cas «troublant» de l'inspecteur Rujub...

Pour l'ex-juge Lam Shang Leen et ses assesseurs, les explications de l'inspecteur Assad Rujub sont «preposterous and laughable». Surtout pour un «officier de police de son calibre». Sa présence à ce mariage, qui lui a d'ailleurs valu d'être transféré à la Flying Squad, «ne peut être justifiée».

Qui plus est, c'est «quelque temps après l'arrestation de Gro Derek», soulignent l'ex-juge Lam Shang Leen et ses assesseurs, que «de gros versements d'argent» ont été faits sur le compte en banque de l'inspecteur Rujub. La commission Lam Shang Leen évoque «a large single deposit» de Rs 1 560 375. «La commission a constaté que Rs 50 000 en espèce ont été déposées sur son compte en décembre 2014, Rs 50 000 en mars 2015 et Rs 100 000 le 8 mai 2015.» Ce que la commission trouve «very suspect», surtout dans le sillage des allégations à l'effet que l'équipe de l'inspecteur aurait volé de l'argent.

Parmi ces faits, des allégations à l'effet qu'Assad Rujub et des membres de l'ADSU de Plaine-Verte auraient volé de l'argent et de la drogue de l'endroit où Gro Derek avait été arrêté. Selon un suspect dans l'affaire Gro Derek, les policiers auraient remplacé une partie de la drogue par du glucose.

