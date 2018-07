Cote d'Ivoire: Coupe de la Confédération Africaine de Football (4e journée) - Victoire à tout prix pour le WAC de Wiliamsville et l'Asec Mimosas

Classement des poules A et C

De son côté l'Asec Mimosas, antenne rouge de la poule A avec 3 points-2, est sur des tessons de bouteilles. Les jaunes et noirs affrontent ce même dimanche au stade Mohamed V de Casablanca le Raja, leader du groupe A. pour cette expédition, les actionnaires jouent leur survie face aux Marocains. Une obsession de victoire doit habiter les Ivoiriens en terre marocaine. Autant dire que le Wac et l'Asec jouent gros en attaquant respectivement cet après-midi Enyimba et le Raja.

En effet, logés à la 2e place avec 4 points dans la poule C, les Guêpes de Wialiamsville ont obligation de résultats pour espérer rester dans le moule de la qualification des ¼ de finale de la coupe CAF. Aussi, un faux pas est interdit pour les Ivoiriens évoluant dans le groupe C face au Djoliba du Mali qui totalise 4 points.

Le Wac et l'Asec jouent gros en attaquant respectivement cet après-midi Enyimba et le Raja.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.