Cote d'Ivoire: Lutte contre la toxicomanie - Les clubs Lions d'Abidjan s'engagent pour une désintoxication

Les Lions ont par la suite fait parler leurs cœurs en offrant du matériel de cuisine et un réfrigérateur flambant neuf. Ils ont effectué une visite des locaux du centre, sous la conduite de sa directrice Cissé Joëlle. Qui a exprimé toute la reconnaissance des pensionnaires aux actions généreuses des Lions. Une visite médicale et le partage d'un repas cœurs avec les pensionnaires a clos la cérémonie.

Pour sa part, le président de Région 31, Hubert Yavo a au nom des clubs Lions encouragé à la prise en charge continuelle des pensionnaires du centre Kaotri, en vue de les libérer de la dépendance des stupéfiants et par conséquent, les faire bénéficier d'une réintégration sociale. Il a annoncé la réhabilitation de plusieurs compartiments dudit centre et la construction de latrines.

Il a indiqué que la consommation de la drogue par la jeunesse est surtout favorisée par la démission des parents et de l'ignorance des dangers encourus, etc. Ainsi, a-t-il appelé les parents à assurer leur rôle d'éducateur en faveur des enfants. Le conférencier a relevé que d'après une étude réalisée en 2014 sur Abidjan, 1 424 312 personnes ont consommé au moins une fois la drogue dans leur vie.

Les clubs Lions d'Abidjan émanant des Régions 31 et 36 se sont engagés dans la lutte contre la toxicomanie. Et cela s'est traduit par l'organisation d'une Journée dédiée à ce fléau le 28 juillet, au centre d'accueil et de désintoxication de Kaotri, à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët.

